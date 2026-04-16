Congelar IVA a viviendas y reducir impuestos a grandes empresas: Las claves del plan económico de Kast

16 abr. 2026 - 13:10 hrs.

El editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, analizó las medidas económicas anunciadas por el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional el miércoles por la noche, en el marco del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

Precisamente, la iniciativa contempla 40 medidas orientadas a la generación de empleos, atracción de inversiones y ajustes en materia tributaria.

Las claves económicas del plan anunciado por Kast

El primero de los pilares que repasó el comunicador fue el congelamiento del pago del IVA para la compra de viviendas nuevas, el cual tiene dos dimensiones que afectan directamente a las personas. En primer lugar, facilita las compras al ser más baratas en un promedio de 10%. En segundo lugar, reactivaría la construcción con la generación de empleos.

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Otro de los puntos relevantes es el fin de las contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores de 65 años, medida que es una de las más complicadas desde el punto de vista legislativo, en especial porque afecta al fondo de los municipios con menores ingresos.

Otra de las medidas anunciadas es el beneficio tributario a las empresas por pago de remuneraciones que, a juicio de Roberto Saa, incentiva la contratación de personas y facilita la vida a las PyMEs.

Mientras que uno de los ejes más polémicos es la reducción del impuesto a las grandes empresas del 27% al 23%, cuya tramitación será compleja en el Congreso. Esto consiste en una rebaja progresiva desde el presente año al 2029, la cual incrementaría la inversión, pero con un perjuicio fiscal de US$1.800 millones.

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