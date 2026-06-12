"Voy a salir": Neme pierde la paciencia por control de crimen organizado en toma y se retira del estudio

12 jun. 2026 - 12:40 hrs.

Un tenso momento se vivió en Mucho Gusto, luego que José Antonio Neme protagonizara un duro descargo por el control territorial y de servicios básicos del crimen organizado en la toma Nuevo Amanecer.

Su molestia surgió al conocer el video donde se muestra a un grupo de alrededor de 20 personas, quienes realizaron una excavación para conectarse a la red de agua potable y llevar esta hacia el sector.

El enojo de Neme

El animador enfureció al percatarse de las cámaras de televigilancia instaladas por grupos criminales en el ingreso del campamento y la supuesta entrega de servicios básicos de manera gratuita a los habitantes.

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"Estamos viendo que tienen televigilancia, controlan el sector, marcan las casas, ¿y ustedes me van a venir a decir a mí que les regalan el agua y la energía eléctrica? Ay, por favor, evidentemente que no", dijo.

A continuación, agregó a su descargo que "hay un grupo de personas que realiza el trabajo de robo de servicios básicos y luego lo comercializa el resto de la toma y, si el alcalde no lo sabe, lo está descubriendo ahora".

"Voy a salir del aire", expresó mientras se paraba de su asiento para afirmar que, sin querer enojarse ni elevar la voz, "aquí el crimen organizado está no solamente controlando el territorio, sino que también controlando los servicios básicos".

Tras decir todo lo que tenía guardado, José Antonio dio media vuelta y se retiró del estudio.

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