Con picotas y palas: Habitantes de toma Nuevo Amanecer realizan excavación para conectarse a red de agua

12 jun. 2026 - 12:00 hrs.

En redes sociales, vecinos de la comuna de Cerrillos denunciaron una indignante situación: habitantes de la toma Nuevo Amanecer realizaron excavaciones para instalar una cañería de agua potable hacia su sector.

Fue el sábado 6 de junio cuando cerca de 20 hombres con picotas y palas comenzaron una verdadera faena de construcción para colocar una tubería y conectarse ilegalmente a la red de agua potable.

Indignación en Cerrillos

No fue para nada un gesto espontáneo. La zanja que se ve en el video expuesto en Mucho Gusto atravesaba el Parque Los Errázuriz, con la clara intención de intervenir el medidor central de la red de agua.

Mega

La nueva conexión no solo dejó sin agua al vecindario, sino que también dejó sin el suministro a quienes viven dentro de la propia toma. De hecho, el 70% del campamento lleva 4 días sin agua.

Desde la Municipalidad de Cerrillos manifestaron su preocupación por esta intervención ilegal, y a la vez oficiaron a la Seremi de Salud por una eventual crisis sanitaria al interior de la toma.

Todo sobre Mucho gusto