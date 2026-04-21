"¡Hemos tenido demasiada paciencia!": Neme explota por agenda del Gobierno en seguridad

21 abr. 2026 - 12:20 hrs.

José Antonio Neme arremetió una vez más contra la agenda del gobierno del Presidente José Antonio Kast, acusando que “la gente no tiene paciencia” para discusiones que no solucionen los problemas de seguridad del país.

La cruda reflexión del conductor de Mucho Gusto fue en vista de la ola de robos en paraderos del sistema Red, indicando que no le pueden pedir a la ciudadanía que aguarde unos meses más para poder esperar con tranquilidad el transporte público.

La molestia de Neme por agenda de seguridad

Y es que para el comunicador, el primer mes de gobierno es el indicado para empujar proyectos importantes, debido a que se goza de mayor apoyo, tanto en el Congreso como del electorado.

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"¿Qué pasa con la infraestructura crítica? ¿Por qué no empujar la infraestructura crítica? ¿Qué pasa con las pistolas Taser? No estamos conversando de eso, si esa es la desesperación que me da a mí en particular", indicó.

En ese sentido, Neme afirmó que "la gente no tiene paciencia, porque esto es en un estadio terminal de vida o muerte", puesto que no se trata de la construcción de una obra pública, sino de algo tan básico como esperar la micro con seguridad.

"Hoy día el electorado chileno no tiene paciencia, no la tuvo con el gobierno anterior y tampoco la va a tener con este, porque es un país que ha estado en un desgaste desde hace, por lo menos, 20 años. ¡Hemos tenido demasiada (paciencia)!", remató.

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