Nueva modalidad de robo: Bandas de delincuentes se bajan de autos para asaltar en paraderos del sistema Red

21 abr. 2026 - 11:45 hrs.

Una nueva modalidad de robo se ha registrado en las comunas de San Bernardo y Puente Alto, en la Región Metropolitana. Se trata de ilícitos donde los delincuentes se movilizan en autos y se detienen en paraderos del sistema de buses Red para asaltar a quienes esperan transporte público y a peatones.

Son bandas organizadas que, con armas en mano y en grandes grupos, intimidan a sus víctimas cuando incluso aún no amanece.

Bajan de autos y roban a víctimas

En Mucho Gusto revisamos dos registros que muestran el poder de operar de esta verdadera jauría de antisociales, a quienes no les importa absolutamente nada.

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El hecho ocurrió en la intersección de calle Nacimiento con Lago Todos Los Santos, cuando, en segundos, los sujetos salieron de tres vehículos para rodear a sus víctimas y atacar con violencia.

Tan solo pasaron 24 horas, y al menos cuatro sujetos, en el mismo vehículo que el día anterior, abordaron otra parada de buses, esta vez en la comuna de Puente Alto.

La víctima del robo realizó la denuncia, lo cual permitió a Carabineros detener a un delincuente de 18 años y recuperar dos vehículos que mantenían encargo por robo.

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