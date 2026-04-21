Cambiaron su apariencia: Las medidas cautelares para estudiantes formalizados por ataque a ministra Lincolao

21 abr. 2026 - 10:50 hrs.

Con las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal quedaron los tres estudiantes acusados de atacar a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en su visita a la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia, a inicios de abril.

Se trata de María Madariaga Rojas, Joaquín Monje Sazo y Pablo Vásquez Burgos, quienes fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Valdivia, región de Los Ríos, por el delito de atentado contra la autoridad.

Formalizan a estudiantes por ataque a ministra Lincolao

De acuerdo al informe expuesto durante la audiencia, tras los hechos registrados el pasado 8 de abril en el campus universitario, los jóvenes cambiaron su apariencia con tal de evitar ser identificados.

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En el caso de Madariaga, se tiñó el pelo, mientras que Monje se afeitó y cortó el cabello, todo con la finalidad de tener un aspecto físico diferente respecto del momento del ataque.

Además, los tres cerraron sus redes sociales para evitar o dificultar su identificación por las funas que se estaban realizando en Internet.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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