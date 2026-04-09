"Soy insoportable, ¿y qué?": Neme responde con todo a críticas tras polémico descargo por agresión a ministra
José Antonio Neme respondió de manera contundente a las críticas por su descargo ante la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile (UACh).
El conductor de Mucho Gusto calificó de "idiotas" e "imbéciles" a quienes llevaron a cabo el acto violento contra la secretaria de Estado, junto con mostrar su apoyo a la reducción o término de las becas por las que reclamaban los estudiantes, lo cual le valió ganarse detractores en redes sociales.
Neme se defiende tras críticas y lanza duro mensaje
En ese sentido, el profesional decidió hacer frente a los comentarios en su contra, afirmando que "podrán decir que yo digo garabatos en este programa, que yo hablo demasiado fuerte, que soy insoportable, y sí, soy insoportable. ¿Y por qué tengo que ser soportable? ¿Oor qué tengo que ser simpático ante esta situación?".
Asimismo, invitó a los televidentes que se sienten incómodos con su pensar a cambiar de canal, puesto que "tienen tres otros matinales para ir a ver, hay gente que está haciendo otro análisis, tiene otras miradas. Yo voy a decir lo evidente, aunque no les guste y aunque les arda alguna parte del cuerpo".
"La gente está chata de esto, está harta. La gente se siente estafada porque salieron hace 7 años un millón de personas a marchar por un Chile mejor, y ¿qué ha cambiado desde esa época? Nada. De hecho, estamos peor, aunque no les guste escucharlo", sostuvo.
Por último, José Antonio Neme indicó que, por más que les moleste su forma de pensar, no se callará, y "si quieren venir a esperar acá, podemos conversar. Ahora, el primer hue… que me pegue, le pego de vuelta".
