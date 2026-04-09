Agresión a ministra Lincolao: Rector de Universidad Austral desmiente haber negado acceso a Carabineros

09 abr. 2026 - 10:40 hrs.

El rector de la Universidad Austral de Chile (UACh), Egon Montecinos, condenó la agresión que sufrió el miércoles la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y desmintió que se hubiese negado el acceso a personal de Carabineros a la casa de estudios.

La secretaria de Estado asistió a la inauguración del año académico en la sede de Valdivia. A su salida, un grupo de estudiantes la abordó con gritos e insultos, además de arrojarle agua.

Rector de la UACh desmiente veto a Carabineros

En contacto telefónico con Mucho Gusto, el rector fue enfático en aclarar y desmentir la información que circuló sobre una negativa de la universidad al ingreso de Carabineros para controlar la situación.

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Explicó que llamó de inmediato "al general de Carabineros para preguntarle a quién había llamado por el ingreso de carabineros a la universidad, porque a mí ni me llamó él ni ninguna autoridad. Entonces me dijo que 'no', que efectivamente nadie había llamado".

Bajo esa línea, afirmó que "yo no me he negado, no me negué, porque no hubo ninguna solicitud", y precisó que al interior del Aula Magna estuvieron acompañados por el jefe regional de la PDI y por un representante de la Armada.

Respecto a la manifestación que terminó en el ataque contra Lincolao, reveló que el lunes recibió una información de que habría una convocatoria pacífica por la visita de la ministra por el recorte de Becas Chile.

Sobre posibles sanciones contra quienes resulten responsables, el rector mencionó que se aplicará el reglamento interno y que colaborarán con la Fiscalía. Por último, no descartó que haya participación de personas ajenas al establecimiento educacional.

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