"¡Son idiotas, imbéciles!": Neme explota tras agresión contra ministra Lincolao y lanza dura crítica
El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, se sumó este jueves a la condena transversal que ha generado la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile (UACh).
Fue a la salida de la actividad que daba inicio al año académico, donde la secretaria de Estado había participado como una de las principales oradoras, cuando un grupo de manifestantes la increpó, dio empujones y le lanzaron agua.
El duro análisis de Neme sobre agresión a ministra Lincolao
A horas de lo sucedido, Neme rechazó la violencia que sufrió la ministra y aprovechó para criticar a los estudiantes que participaron de esta protesta, asegurando que "si están buscando alguna reivindicación política o ideológica, déjenme decirles que le acaban de hacer un favor a este gobierno, luego de un par de semanas difíciles para el Gobierno, con una instalación complicada, con una serie de errores no forzados que se cometieron".
Así, José Antonio Neme calificó de "salvajismo" la escena y volvió a reiterar que “si ese grupo de personas estaba pensando que con esto iban a visibilizar una injusticia, le acaban de entregar al Gobierno una tremenda arma para que se ponga de pie en esta tercera semana. Así de idiotas son. ¡Imbéciles!".
El comunicador finalizó señalando que "este tipo de funas lo único que hace es beneficiar al enemigo político", además de reafirmar que si hubiese habido "alguna razón ideológica o política detrás, déjenme decirles que son los peores pelotudos de la historia, porque lo último que yo haría ante mi enemigo político, si tengo una reivindicación justa, es hacerlo parecer una víctima”.
