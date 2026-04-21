Secuestran a conductor de camión repartidor en San Bernardo: Fue abandonado en María Pinto

21 abr. 2026 - 11:15 hrs.

Un dramático episodio vivió el conductor de un camión repartidor este martes, cuando fue secuestrado mientras conducía por la comuna de San Bernardo.

Según información preliminar de Mucho Gusto, un número indeterminado de antisociales intimidó al hombre mientras circulaba por la Villa Yerbas Buenas.

Delincuentes chocaron tras robo de camión

Luego que el conductor fuera secuestrado, los asaltantes tomaron el control del camión y colisionaron con tres postes de alumbrado en la intersección de las calles Domeyko con Nacimiento, a eso de las 5:30 de la mañana.

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La máquina fue encontrada en Catemito, una zona de San Bernardo, mientras que el conductor fue hallado en la comuna de María Pinto, donde fue dejado por los sujetos.

Cabe destacar que el chofer fue trasladado hasta un centro asistencial para constatar lesiones, donde se determinó que estaba en buenas condiciones.

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