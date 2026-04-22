"Confiamos en él": El desgarrador testimonio de familias desalojadas tras vivir 40 años en Lampa

22 abr. 2026 - 13:15 hrs.

Un desgarrador testimonio entregaron las ocho familias que fueron, según ellas, injustamente desalojadas del terreno donde vivieron por más de cuatro décadas en Lampa, Región Metropolitana.

Rosa Quiroz, una de las personas afectadas, contó a Mucho Gusto que sus padres, ambos analfabetos, confiaron en el empresario Pedro Pablo Riveros Álvarez en la venta de 3.000 metros cuadrados, del total de 6 mil que tenía su terreno.

El drama de familias tras perder terreno donde vivieron 40 años

El sujeto habría engañado a los adultos mayores, quedándose con la totalidad del paño y parte del dinero negociado en 2006. "Nosotros confiamos en el señor. Cuando vendió el papá, eran $65 millones, de los cuales se quedó con $5 millones para hacer todo ese trámite (subdivisión), que nunca hizo".

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De la noche a la mañana, una empresa constructora llegó hasta el lugar para desalojarlos y derribar sus casas llenas de recuerdos. Precisamente, Rosa cuestionó que el trámite de desalojo haya sido tan ágil, acusando "mano negra".

Sonia Villagra, otra de las víctimas, calificó a Riveros como "un estafador profesional", asegurando que “ha estafado a mucha gente, al punto que en Lo Barnechea no lo quieren ver. Estuvo preso en el norte”.

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