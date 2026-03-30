"Para mí es un terrorista": Neme realiza duro descargo tras crimen de inspectora en liceo de Calama

30 mar. 2026 - 10:35 hrs.

José Antonio Neme realizó un furioso descargo por el ataque ocurrido el viernes pasado en el Liceo Lezaeta de Calama, donde un alumno mató a una inspectora y apuñaló a otras cuatro personas.

El conductor de Mucho Gusto aseguró que el atacante de 18 años, quien se encuentra detenido, no es un niño, sino que a su jucio "es un terrorista" y que "en cualquier circunstancia, una persona armada con esa cantidad de artefactos o accesorios dispuesto a matar, es reducido por fuerzas de seguridad y es a matar".

La dura postura de Neme tras crimen en liceo

"18 años es un hombre hecho y derecho", insistió, planteando que todos los ataques registrados en Estados Unidos tienen en común que los autores fueron víctimas de un sistema poco amable, pero que a la mayoría de edad, uno "sabe perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, sabe perfectamente la diferencia entre gritarle a una inspectora y decirle un garabato y descargar la rabia, a matarla. Es un hombre adulto y es un asesino".

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En esa misma línea, y considerando los antecedentes, postuló que hay que tomar posición y que "un tipo de 18 años es un viejo, peludo y hediondo. No es un niño, no es un infante que no sabe lo hace".

"Hay gente que ha sido torturada en este país, torturada, ¿y qué? ¿Todos los torturados políticos o las personas, digamos, violentadas por el sistema, salen a matar personas?", agregó.

Para cerrar, Neme manifestó que "el abuso, la soledad y el maltrato existen desde que el hombre es hombre, y no por eso todos salimos a matar personas, le tiramos gas pimienta y usamos armas tipo machete. Aquí hay maldad".

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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