Bastián estará preocupado por Jessica y recurrirá a Vanessa para saber qué pasó en el capítulo 261 de EJDO

26 mar. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 261 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) visitará a Vanessa (Begoña Basauri) para saber más sobre la situación de Jessica (Ignacia Sepúlveda).

Y es que la visita que realizó a la joven periodista en su nuevo trabajo lo dejó muy preocupado, por lo que querrá investigar un poco más sobre lo que pasó en estos dos años.

Será así como llegará hasta la casa de Vanessa, donde le preguntará si sabe algo al respecto.

El Jardín de Olivia / MEGA

Bastián estará preocupado

"La encontré mal, yo me di cuenta; hay algo que no me está diciendo. El punto es que me dijo que no quería saber algo de mí o de mi familia", expresará Bastián, y preguntará a Vanessa si tuvo algún problema con Omar (César Sepúlveda).

De inmediato, ella dirá que no, pero Bastián volverá a mencionar si fue por algo que hizo su papá, a lo que se dará un momento incómodo.