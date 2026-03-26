Defensa de Nicolás Zepeda confirma que presentará apelación y acudirá a Corte Europea de Derechos Humanos
La defensa de Nicolás Zepeda confirmó que presentará un recurso ante la Corte de Casación de Francia tras conocerse la sentencia para el chileno por la desaparición y presunta muerte de Narumi Kurosaki.
A la salida del Tribunal de lo Penal del Ródano, el abogado Sylvain Cormier señaló a Mucho Gusto que tendrán 10 días para apelar y que, como equipo defensor, lo harán.
Las palabras del abogado de Zepeda
En esa linea, aseguró que "vamos acudir al Tribunal de Casación y luego a la Corte Europea de Derechos Humanos".
Adicionalmente, sostuvo que la pena de cadena perpetua es un veredicto injusto y que "le están pasando la cuenta a Nicolás Zepeda por el segundo juicio que se anuló".
"No hay ninguna razón para condenar a cadena perpetua a Nicolás Zepeda", agregó.
Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.
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