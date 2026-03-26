Defensa de Nicolás Zepeda confirma que presentará apelación y acudirá a Corte Europea de Derechos Humanos

26 mar. 2026 - 10:25 hrs.

La defensa de Nicolás Zepeda confirmó que presentará un recurso ante la Corte de Casación de Francia tras conocerse la sentencia para el chileno por la desaparición y presunta muerte de Narumi Kurosaki.

A la salida del Tribunal de lo Penal del Ródano, el abogado Sylvain Cormier señaló a Mucho Gusto que tendrán 10 días para apelar y que, como equipo defensor, lo harán.

Las palabras del abogado de Zepeda

En esa linea, aseguró que "vamos acudir al Tribunal de Casación y luego a la Corte Europea de Derechos Humanos".

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Adicionalmente, sostuvo que la pena de cadena perpetua es un veredicto injusto y que "le están pasando la cuenta a Nicolás Zepeda por el segundo juicio que se anuló".

"No hay ninguna razón para condenar a cadena perpetua a Nicolás Zepeda", agregó.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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