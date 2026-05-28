"Hubo un corte indiscriminado": Cuestionan masiva tala de árboles en icónico bosque de playa Canelo-Canelillo

28 may. 2026 - 10:35 hrs.

Mediante redes sociales, particularmente en la plataforma de TikTok, se difundieron registros de una tala de árboles en el bosque Canelo-Canelillo, cerca del acceso a la playa del mismo nombre, en la comuna de Algarrobo.

Las imágenes abrieron el debate entre usuarios, residentes y visitantes de este tradicional balneario, donde se criticó el impacto visual y medioambiental de esta medida.

Polémica por tala de árboles en bosque Canelo-Canelillo

El periodista Roberto Saa de Mucho Gusto se movilizó hasta la icónica zona del borde costero, donde pudo consignar que se realizó la tala de cerca de 100 ejemplares de pino radiata por eventual riesgo de caída.

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Marcela Mancilla, residente del sector, mostró su preocupación frente a la tala, asegurando que "hubo un corte indiscriminado", puesto que se realizó en un punto en específico y no, por ejemplo, en medio del bosque.

"Aquí hay árboles que están dañados, ¿están todos los árboles dañados? No lo sabemos. Aquí tiene que haber un informe de Conaf, tiene que haber un informe del Consejo de Monumentos Nacionales, porque no nos olvidemos que el Parque Canelo-Canelillo es declarado una zona típica", complementó.

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