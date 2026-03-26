"No maté a Narumi": Las palabras entre lágrimas de Nicolás Zepeda antes de conocer su condena en Francia

26 mar. 2026 - 12:05 hrs.

El Tribunal de lo Penal del Ródano de Francia declaró culpable a Nicolás Zepeda por el crimen de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, recibiendo cadena perpetua.

La decisión resultó un duro revés para el chileno, quien recibió una sentencia mayor a la que tuvo en los dos juicios anteriores, cuando fue condenado a 28 años de cárcel.

Antes de recibir la sentencia, Zepeda volvió a defender su inocencia, incluso entre llanto y gritos.

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Zepeda se quiebra antes de conocer sentencia

"Vivo en una pesadilla de arrepentimiento por haberla dejado, por no haberme quedado con ella. Nunca podré agradecer lo suficiente a los que me acompañaron por haber creído, por haber entendido que era inocente", dijo de manera emotiva frente al jurado y los padres de Narumi.

Ya quebrado y casi a los gritos, expresó: "¡No maté a Narumi, no puedo ser yo!", explicó la corresponsal de Meganoticias, Natasha Kennard.

"Sé que a veces no encuentro las palabras para decirlo, que me cuesta expresarme", agregó, para luego dirigirse al jurado y decir: "Quiero confiar en ustedes".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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