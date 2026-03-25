"Es un barrido a la clase media": Alcaldes llegan a La Moneda y advierten impacto por alza de combustibles

25 mar. 2026 - 09:34 hrs.

Hasta el Palacio de La Moneda llegaron durante este miércoles un grupo de alcaldes y alcaldesas progresistas de la Región Metropolitana para expresar su preocupación por los efectos en la vida cotidiana de las familias y en el funcionamiento de los municipios tras el alza histórica de los combustibles.

Son 26 jefes comunales -entre ellos Tomás Vodanovic, de Maipú; y Christopher White, de San Bernardo- quienes firmaron una carta donde, además, manifiestan su disposición a colaborar con el Gobierno en la búsqueda de soluciones.

Las críticas de alcaldes al Gobierno por alza de combustibles

La autoridad comunal de San Bernardo declaró a Mucho Gusto que buscan tener un espacio de diálogo con el Ejecutivo, porque haber realizado modificaciones en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), es el "camino equivocado".

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Criticó que "por una parte, se nos dice que estamos en guerra y que tenemos que apretarnos el cinturón, pero por otra, vemos que a los sectores que tienen más recursos no se le aprieta el cinturón", y señaló que los municipios con más bajos recursos ven con preocupación que, para mantener servicios básicos, deban que recortar programas sociales.

"Nosotros veíamos el plan del gobierno de José Antonio Kast y dentro de todas sus medidas está el Plan Barrido Total, Plan Barrido Total al comercio ilegal. Yo hoy día siento que es el Plan Barrido Total a la clase media, porque esto es el inicio de un efecto dominó que va a terminar con un aumento en el pan, con un aumento en lo que la gente diariamente vive", afirmó White.

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