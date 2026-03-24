"Iban a recortar la grasa del Estado y parten por la clase media": Neme arremete por alza de combustibles

24 mar. 2026 - 10:20 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, reaccionó con dureza al alza de combustibles informada por el Gobierno, que comenzará a aplicarse este jueves 26 de marzo.

El comunicador cuestionó el aumento de $370 por litro de gasolina de 93 octanos y de $580 por litro de diésel, lo que fue confirmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Neme critica decisión de Gobierno

De ahí que Neme cuestionó la contradicción comunicacional del gobierno de José Antonio Kast, puesto que a su juicio, "no hay un relato que tenga sentido para la clase media" con este anuncio y el de rebajar impuestos a los que más tienen.

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"El desgravamen de la integración del sistema tributario, la reintegración del sistema de capitales, la baja del impuesto corporativo, la reducción del IVA a la vivienda. Además, este Gobierno llegó al poder con el compromiso de sacar a los parásitos del Estado y hacer recortes sustantivos en materia de aparato público, y parten por el combustible", afirmó.

Luego, agregó que Kast tuvo "una promesa de campaña de decir, 'vamos a auditar y a manejar con responsabilidad finanzas públicas partiendo por recortar toda la grasa del Estado'. Y la primera notificación que tenemos es que se va a cortar un sistema que de cuando en cuando funciona en beneficio de la clase media. No lo entiendo".

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