"Un aplauso para todas": Yamila Reyna rinde homenaje a aquellas mujeres que han superado difíciles momentos

09 abr. 2026 - 19:10 hrs.

El año de Yamila Reyna ha sido complicado tras su polémica separación de Américo, sin embargo, la argentina le dio vuelta la mano al destino con su resiliencia.

Y es que cada día que pasa, Yamila se muestra mucho más segura a través de redes sociales y en sus nuevos proyectos en el humor y la televisión, los que pasaron por un breve periodo de pausa, pero que finalmente pudieron salir adelante gracias a la "garra" de la animadora.

Es por esto que Yamila se ha encargado de masificar lo que ella ha aprendido en este tiempo con distintos mensajes en sus redes.

Yamila Reyna comparte motivador mensaje

Precisamente, la última publicación de la argentina se basó completamente en aquellas mujeres que han pasado por momentos complejos en su vida, pero que, de una u otra forma, salen adelante.

"Un aplauso para todas esas mujeres, que aunque vivan tiempos difíciles, se siguen levantando cada día y nunca se rinden", escribió Yamila en un carrusel de fotos.

De inmediato, algunas de sus colegas del mundo del humor y espectáculo, como Carolina Paulsen, Mónica Godoy, Belén Mora y María Elena Dressel la apoyaron en este mensaje y destacaron el gran cambio que ha evidenciado.

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