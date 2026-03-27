Yamila Reyna responde a sus seguidores cómo está su corazón en medio de su exitosa gira: "Cada vez más..."

27 mar. 2026 - 12:30 hrs.

La nueva etapa de Yamila Reyna con su show de stand up comedy la tiene muy emocionada. La actriz agradece a su público la gran acogida a su nueva rutina, inspirada en su dolorosa experiencia con Américo.

El romance terminó de manera turbulenta, con una denuncia de la comediante contra el cantante por violencia intrafamiliar. Por eso sus seguidores constantemente quieren saber cómo se encuentra su corazón tras la abrupta ruptura con quien fuera su prometido.

La respuesta de Yamila Reyna sobre su "corazón"

Yamila Reyna compartió en sus historias de Instagram algunas de las inquietudes que le plantean sus fans. "¿Cómo te has sentido?", preguntó uno de ellos. "Cada día mejor, gracias por preguntar", fue su respuesta.

Instagram @yamireyna

La artista dijo anteriormente que no quiere sentir la responsabilidad de ser inspiración para otras personas que pasen por lo mismo que ella pasó. Sin embargo, sus fanáticos siguen expresando su admiración por su fortaleza. "Ustedes me dan más fuerzas de las que imaginan", respondió a uno de ellos.

Y por supuesto, hubo quien preguntó sobre su situación sentimental: "¿Cómo está tu corazón?". La respuesta de la argentina estuvo marcada por el optimismo y planes para el futuro: "Latiendo cada vez más fuerte con las cosas lindas que se vienen".

Instagram @yamireyna

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