Yamila Reyna se sincera tras su regreso a escenarios luego de polémica con Américo: "El silencio es elegancia"

19 mar. 2026 - 14:40 hrs.

Horas antes de su regreso a los escenarios, Yamila Reyna dijo que se las ingenió para convertir el dolor en comedia. La humorista logró su objetivo a casa llena el miércoles en el Palermo Teatro Bar, donde desató las risas de los presentes con la rutina a la que llamó "En crudo".

La actriz argentina pausó su gira por mes y medio para recuperarse del quiebre con su exprometido Américo, a quien denunció por violencia intrafamiliar en febrero. Esta dura etapa de su vida la inspíró a coescribir su nuevo libreto junto a León Murillo y Tomás Novoa.

"Fue un trabajo arduo de transformar días donde hubo muchas lágrimas y sacamos unos remates. De eso trata, la tragedia más tiempo es igual a comedia", declaró a Las Últimas Noticias (LUN).

El exitoso regreso de Yamila Reyna

"Hoy me emocioné mucho antes de entrar al escenario y pensé que no iba a poder hacerlo", dijo Yami Reyna antes de reconocer el apoyo de sus amigos que la acompañaron en su retorno. "Saben que soy una persona que he caminado en esta vida con la frente en alto. Soy una mujer muy derecha, muy respetuosa", dijo.

La humorista dijo estar positivamente sorprendida por el éxito de su primer show en esta nueva etapa: "Sabía que iba a venir más gente de la que esperábamos y fue un día de muchas emociones".

Instagram @yamireyna

"Lo disfruté un montón, arranqué con nervios, pero después me la gocé, me divertí y la gente fue muy participativa", comentó respecto a la receptividad de la audiencia, que coreó su nombre al final de la presentación.

Reyna admitió que quedó agotada, pero también satisfecha consigo misma. "Ha sido una etapa donde me he visto desde un lugar como mujer que no sabía que tenía", expresó.

"Me he tenido que aguantar a lo largo de este período muchas injusticias, que se digan cosas de mí que no son reales, pero como me dijo un gran amigo: 'el silencio es elegancia, y las cosas se hablan donde se tienen que hablar'", sentenció.

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