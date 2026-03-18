"Transformar el dolor en comedia": Yamila Reyna adelanta cómo será su primer show tras polémica con Américo

18 mar. 2026 - 13:35 hrs.

"Transformar el dolor en comedia es uno de los caminos más difíciles y enriquecedores que he vivido", dice Yamila Reyna a pocas horas de regresar a su gira de shows de stand up.

Luego de su polémico quiebre con el cantante Américo, la actriz argentina se había tomado "una pausa, un retiro, una ausencia necesaria", que llegó a su final. "Gracias por llenar el teatro, se siente calentito el corazón", dijo en un post de Instagram.

El regreso de Yamila Reyna a los escenarios

Yamila Reyna también compartió un video en sus historias para contar cómo prepara su nueva rutina. "Estoy muy contenta de volver a los escenarios luego de un mes y medio fuera. Tenemos el teatro agotadísimo para mañana, así que muchas gracias a todos", dijo en su grabación.

Instagran @yamireyna

"Les prometo un muy bonito show, así se llama, 'En crudo', porque va a ser muy honesto también. Y bueno, a los que no alcanzaron se vienen más fechas", comentó, antes de confesar sus nervios.

"Estoy muy contenta, muy ansiosa, muy nerviosa, pero ya los extrañaba. Así que estoy muy feliz de volver a abrazarlos desde mi lugar favorito, mi lugar seguro que es el escenario", expresó sobre su show que tiene fecha para este miércoles 18 de marzo en Palermo Teatro Bar.

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