"Temporada de frío": Kika Silva da color a elegante look otoñal con esta pequeña y llamativa cartera
Las carteras son uno de los accesorios más versátiles y útiles para elevar un outfit, ya sea por su color, tamaño o textura. Kika Silva lo sabe bien y no duda en aprovechar este recurso.
Así lo demostró la exesposa de Gonzalo Valenzuela en su cuenta de Instagram, donde compartió un carrusel de fotos en el que luce un elegante y creativo atuendo de temporada, resaltado por una pequeña y llamativa cartera.
Look otoñal de Kika Silva
En las imágenes que publicó, Kika Silva lleva un abrigo negro con detalles en piel sintética clara a modo de vestido. Debajo, se aprecia un top de cuello alto verde lima, semitransparente, y pantys marrones.
Su look lo complementó con tacones stilettos negros y la pieza clave de todo: una carterita en tono verde lima brillante, que rompió con la sobriedad del abrigo para darle vida y color a su propuesta otoñal.
“Temporada de frío”, escribió la modelo en su publicación, aludiendo a las bajas temperaturas que se sienten en Chile continental ante la pronta llegada del invierno.
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