¿Quién era Oliver Tree? El cantante estuvo en Chile hace dos semanas en el Club Subterráneo

14 jun. 2026 - 16:29 hrs.

El mundo de la música está de luto tras la muerte de Oliver Tree, cantante, productor y artista estadounidense de 32 años, quien falleció este domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, luego de la colisión entre dos helicópteros que dejó seis víctimas fatales.

Nacido el 29 de junio de 1993 en California, Oliver Tree se consolidó como una de las figuras más singulares del pop alternativo contemporáneo. Su carrera no solo destacó en la música, sino también en áreas como el humor, el cine y la producción audiovisual, construyendo una identidad artística marcada por lo excéntrico y lo experimental.

Desde muy joven mostró interés por la música, aprendiendo piano a los tres años y desarrollando sus primeras composiciones durante la escuela. Con el tiempo, pasó por distintas etapas musicales, desde bandas de rock hasta su incursión como DJ, lo que lo llevó a colaborar y abrir shows para artistas como Tyler, the Creator y Frank Ocean.

Su salto a la fama llegó con canciones como Life Goes On, Miss You y Alien Boy, que lo posicionaron con millones de oyentes en plataformas digitales. Su estética visual, su característico corte de pelo tipo tazón y su estilo narrativo en videoclips lo convirtieron en un fenómeno viral en redes sociales como TikTok e Instagram.

¡Oliver brindó un concierto increíble hace dos semanas en Chile!

El artista también mantenía un fuerte vínculo con el público latinoamericano. El pasado 2 de junio se presentó en el Club Subterráneo en un show íntimo y cargado de energía, donde incluso interactuó con el público con su característico humor irreverente.

Su repentina muerte generó conmoción entre seguidores de todo el mundo, que hoy despiden a una de las figuras más originales de la escena musical reciente.

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