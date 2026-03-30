"Llegó el día de soltar...": Américo comparte profundo mensaje en medio de complejo momento personal

30 mar. 2026 - 18:10 hrs.

Américo sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una profunda reflexión, a semanas de su polémico quiebre con Yamila Reyna.

En el último tiempo, el cantante nacional ha atravesado complejos momentos. Primero fue su separación con la comediante argentina, quien incluso lo denunció por violencia física y psicológica. A lo anterior, se sumó la reciente muerte de uno de sus amigos más íntimos.

En este contexto, el intérprete de "Entre el odio y el amor" decidió ocupar su cuenta de Instagram para desahogarse y dar un importante anuncio.

Instagram @americooficial

El mensaje de Américo en medio de su complejo momento

"Llegó el día de soltar todo lo que tengo en mis manos, en mi alma y en mi mente y en mi corazón", partió diciendo Américo en la descripción de una fotografía donde aparece sentado de espaldas a un piano y mirando a la cámara.

"Aprovechar mis silencios, mis espacios y recomenzar ese romance que tuve conmigo mismo hace un tiempo atrás... y que por las magias de la vida postergué", sostuvo.

Luego, el oriundo del norte de Chile, expresó que "hoy me libero de manera definitiva del pasado que me entristece, para vivir un presente lleno de esperanza, sin pensar y sentir la ansiedad de un futuro que no quiero saber que es lo que me trae".

"Hoy solo quiero vivir", afirmó Américo en un mensaje donde también agradeció el cariño, apoyo y compañía que le han entregado sus seguidores.

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