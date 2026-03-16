Trini Neira lanza duros dardos contra su expololo Bimza: Lo acusa de infidelidad

16 mar. 2026 - 13:55 hrs.

Los últimos días ha sido intensos para Trini Neira, a quien Marité Matus acusa de haber tenido una relación oculta en el pasado con su exmarido, Camilo Huerta.

La hija de Pamela Díaz no solo reaccionó contra la influencer, a quien desmintió y calificó de "loca" e "insegura", pues también lanzó unas palabras hacia su expololo Bastián Muñoz, conocido artísticamente como Bimza.

Las duras palabras de Trini Neira sobre Bimza

Hace poco el cantante de música urbana compartió en sus historias una fotografía con un enigmático mensaje, que algunos interpretaron como una indirecta para Trini Neira.

Instagram @b1mza

"No tengo pruebas, pero menos dudas", escribió sobre una selfie en la que posa frente a un espejo. Durante un live de Instagram, unos seguidores le tocaron el tema a Trini, quien reaccionó de manera tajante.

"Si quieren hablar del Bastián, yo podría sacar muchas hue... de él a la luz, así que quédense callados mejor”, dijo, antes de insinuar tener pruebas de sus infidelidades.

"Exacto, el Bastián me cagó como quiso, ¿o sea, de qué están hablando? Ahora me llegaron los vouchers (pruebas) de miles de hue...", sentenció, sin dar más detalles.

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