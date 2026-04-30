Un clásico y una lucha por la cima: Estos son los partidos del fútbol femenino que Mega trasmite este sábado 

30 abr. 2026 - 16:25 hrs.

Este sábado 2 de mayo, MegaDeportes ofrecerá una doble jornada de la Liga Femenina de fútbol profesional con dos encuentros que se emitirán a través de sus señales, llevando al hincha una tarde cargada de fútbol nacional, con equipos que pelean en la parte alta del campeonato.

La programación comenzará por la señal Mega con un clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, que se disputará en el Claro Arena por la sexta fecha. Ambos elencos saldrán a la cancha con la misión de mantenerse en la pelea por el liderato y seguir a la caza de Universidad de Chile, que encabeza la tabla.

El fútbol femenino se vive en Mega y Mega 2

La transmisión arrancará a las 14:30 horas, con el relato de Marcelo González y los comentarios de Gustavo Huerta. Colo Colo Femenino llega a este partido tras golear por 5-0 a Deportes Temuco, resultado que lo mantiene en la parte alta. Las dirigidas por Tatiele Silveira, que además tienen un partido menos, buscarán sumar ante Universidad Católica, quienes están terceras en la tabla para seguir presionando en la disputa por el liderato del torneo.

Más tarde, la acción continuará por Mega 2 con el partido entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción, que se jugará en el Estadio Santiago Bueras de Maipú. Desde las 17:30 horas, Marcelo González estará a cargo del relato de este compromiso, donde las azules buscarán sostener el liderato y consolidarse como exclusivas punteras del torneo en el cierre de la jornada, mientras que las penquistas, ubicadas en la octava posición, intentarán sumar para escalar en la tabla.

El fútbol femenino se vive este sábado por Mega y Mega 2.

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