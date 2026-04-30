Francoise Perrot ofrece disculpas a su marido tras duras acusaciones: "Hablé desde las emociones"

30 abr. 2026 - 16:00 hrs.

El pasado 5 de abril, Francoise Perrot acusó de infidelidad y maltrato psicológico a su marido, Gerardo Rivera. En aquel momento insinuó en sus historias de Instagram que la engañó con otra mujer en una discoteca y que estaba con ella solo por interés.

Según FMDos, sus fans se extrañaron al verla pocos días después muy cariñosa junto a él en el show de TV digital que conduce. Ahora la bailarina le ofreció al cantante una disculpa pública y una explicación a sus seguidores.

Las disculpas de Francoise Perrot a su esposo

Francoise Perrot aprovechó una nueva emisión de su programa para aclarar que, cuando lanzó los señalamientos contra Rivera, lo hizo por un supuesto arrebato emocional. Había recibido falsa información que luego descartó al visualizar los videos del local nocturno.

Instagram @fran.perrot

"Quiero pedir disculpas públicas porque la cag... al haber culpado a mi marido de maltratador psicológico, porque no lo es. Hablé desde las emociones, como todas las mujeres peleamos de repente con nuestras parejas", expuso la panelista.

En respuesta a quienes sospecharon de una estrategia mediática, Perrot aseguró que no se trata de un engaño.

"Nunca en mi vida he trabajado en televisión, solo fue hace 20 años. Nunca he hecho un tongo en mi vida; toda mi vida, lo que yo he mostrado ha sido real", aseveró.

Por su parte, Rivera afirmó que su relación con su esposa se mantiene. "Estamos juntos, yo nunca he sido infiel. Si quisiera estar hue... no estaría en relación. Para el que me conoce es así, yo soy de una pura línea", dijo, de acuerdo al reporte de FMDos.

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