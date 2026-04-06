La dura acusación de Francoise Perrot contra su marido: "Gracias, Dios, por abrirme los ojos"

06 abr. 2026 - 15:20 hrs.

"Fue una locura de amor", dijo Francoise Perrot luego de casarse el 9 de junio de 2025 con Gerardo Rivera. Menos de un año después, lo acusa de infidelidad y maltrato psicológico.

En aquel momento la ex Mekano se mostró ilusionada por su matrimonio con el cantante urbano, seis años menor que ella.

"Decidí hacerlo porque en este proceso me di cuenta que estaba enamorada", expresó en una entrevista con LUN tras la boda. Este fin de semana su discurso dio un giro total.

Las acusaciones de Francoise Perrot contra su esposo

Fran Perrot compartió un enigmático post en Instagram, donde se aprecia solo la frase "de la que me salvé". La explicación estaba en sus historias, donde afirmó que Rivera la traicionó y que estaba con ella solo por interés.

Instagram @grivera_oficial

"El que se daba de príncipe azul, pero ayer salió y me cagó con la mina que se le cruzó", escribió.

"¡Gracias, Dios, por abrirme los ojos! Aprovechador. ¡Querías pura tele, nunca me amaste! Mierda de hombre y maltratador psicológico", sentenció la panelista, quien horas después publicó una advertencia.

Instagram @infama.cl @fran.perrot

"Todo en esta vida se devuelve y con creces. Eso nomás te digo", se lee sobre una foto suya en un día de trabajo.

"Has salido de muchas, de esta también"; "Se veían muy enamorados"; "A veces es mejor o estar sola o bien tener la relación bajo cuatro llaves", escribieron algunos de sus seguidores en el post, aunque otros dijeron sospechar que todo es para entrar a un reality.

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Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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