Karen Doggenweiler lidera: La animadora de Mega es la mujer con mayor reconocimiento en los medios según Cadem

30 abr. 2026 - 11:20 hrs.

Karen Doggenweiler se consolida como la mujer más conocida entre los rostros de los medios de comunicación, de acuerdo a la encuesta Cadem 5C del mes de abril.

La animadora de Mega demuestra su gran momento a nivel profesional, liderando el matinal Mucho Gusto, con José Antonio Neme, y el Festival de Viña del Mar, para el cual ya está confirmada en su edición 2027.

Karen Doggenweiler lidera en encuesta Cadem

La conductora obtuvo un 90% de conocimiento masivo, experimentando un crecimiento de 7 puntos en comparación con la medición anterior. En cuanto a las figuras masculinas, el primer lugar lo ocupa su compañero de matinal, José Antonio Neme con un 93%.

Además, Karen se ubicó en el selecto grupo de los 10 rostros mejor evaluados de Chile con un 70% de imagen positiva.

Mega

Sus más de tres décadas dedicada a los medios de comunicación avalan el reconocimiento y cariño de la audiencia con Karen Doggenweiler, situándola en la cima de la industria televisiva.

Con estos resultados, la animadora supera en conocimiento a periodistas de larga trayectoria y perfil más de noticieros como Soledad Onetto (88%), Mónica Rincón (77%) y Constanza Santa María (75%).

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