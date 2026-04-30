Karen Doggenweiler lidera: La animadora de Mega es la mujer con mayor reconocimiento en los medios según Cadem
Karen Doggenweiler se consolida como la mujer más conocida entre los rostros de los medios de comunicación, de acuerdo a la encuesta Cadem 5C del mes de abril.
La animadora de Mega demuestra su gran momento a nivel profesional, liderando el matinal Mucho Gusto, con José Antonio Neme, y el Festival de Viña del Mar, para el cual ya está confirmada en su edición 2027.
Karen Doggenweiler lidera en encuesta Cadem
La conductora obtuvo un 90% de conocimiento masivo, experimentando un crecimiento de 7 puntos en comparación con la medición anterior. En cuanto a las figuras masculinas, el primer lugar lo ocupa su compañero de matinal, José Antonio Neme con un 93%.
Además, Karen se ubicó en el selecto grupo de los 10 rostros mejor evaluados de Chile con un 70% de imagen positiva.
Sus más de tres décadas dedicada a los medios de comunicación avalan el reconocimiento y cariño de la audiencia con Karen Doggenweiler, situándola en la cima de la industria televisiva.
Con estos resultados, la animadora supera en conocimiento a periodistas de larga trayectoria y perfil más de noticieros como Soledad Onetto (88%), Mónica Rincón (77%) y Constanza Santa María (75%).
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