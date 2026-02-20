Logo Mega

Wilma González preocupó a sus seguidores por complejo momento de salud de su esposo

  Por Carolina Brown
Durante las últimas horas, la española, Wilma Gonzálezalertó a sus seguidores por el delicado estado de salud de su esposo, Nicolás Seguel. 

A través de sus redes sociales, la preparadora física comentó que el DJ debió ir de urgencia a la clínica producto de una bronquitis aguda.

La exchica reality subió un registro donde su pareja está recostado en una camilla con mascarilla. 

“Pobrecito… pero está bien, bronquitis aguda y la embarazada no se contagió”, agregó la influencer que está embarazada esperando a su segundo hijo, según consignó La Cuarta.

Luego, hizo una actualización sobre la salud de Nicolás Seguel: "Está bien, con carita de enfermito. Para que no se asusten".

También indicó que los doctores le recetaron varios medicamentos y reposo para poder salir de manera rápida de la compleja enfermedad.

