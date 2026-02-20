Wilma González preocupó a sus seguidores por complejo momento de salud de su esposo

20 feb. 2026 - 14:40 hrs.

Durante las últimas horas, la española, Wilma González, alertó a sus seguidores por el delicado estado de salud de su esposo, Nicolás Seguel.

A través de sus redes sociales, la preparadora física comentó que el DJ debió ir de urgencia a la clínica producto de una bronquitis aguda.

"La embarazada no se contagió"

La exchica reality subió un registro donde su pareja está recostado en una camilla con mascarilla.

@wilmagonzálezfit

“Pobrecito… pero está bien, bronquitis aguda y la embarazada no se contagió”, agregó la influencer que está embarazada esperando a su segundo hijo, según consignó La Cuarta.

Luego, hizo una actualización sobre la salud de Nicolás Seguel: "Está bien, con carita de enfermito. Para que no se asusten".

También indicó que los doctores le recetaron varios medicamentos y reposo para poder salir de manera rápida de la compleja enfermedad.

