Wilma González preocupó a sus seguidores por complejo momento de salud de su esposo
Durante las últimas horas, la española, Wilma González, alertó a sus seguidores por el delicado estado de salud de su esposo, Nicolás Seguel.
A través de sus redes sociales, la preparadora física comentó que el DJ debió ir de urgencia a la clínica producto de una bronquitis aguda.
"La embarazada no se contagió"
La exchica reality subió un registro donde su pareja está recostado en una camilla con mascarilla.
“Pobrecito… pero está bien, bronquitis aguda y la embarazada no se contagió”, agregó la influencer que está embarazada esperando a su segundo hijo, según consignó La Cuarta.
Luego, hizo una actualización sobre la salud de Nicolás Seguel: "Está bien, con carita de enfermito. Para que no se asusten".
También indicó que los doctores le recetaron varios medicamentos y reposo para poder salir de manera rápida de la compleja enfermedad.
