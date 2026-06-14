"Tienen la misma mirada": Millaray Viera sorprende con sesión de fotos junto a su hija Celeste

14 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Millaray Viera y su hija Celeste encantaron a los fans de la presentadora con una sesión en la que visten outfits coordinados y derrochan estilo y mucho amor.

La actriz compartió el registro en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores dejaron cariñosos comentarios dirigidos sobre todo a la pequeña de 9 años.

La sesión de fotos de Millaray Viera y su hija Celeste

"Mi Light Blue y yo", escribió Millaray en su post, mencionando en inglés el nombre de su segunda hija, fruto de su antigua relación con el político Marcelo Díaz.

Varias imágenes están ambientadas en una cafetería, donde Viera y Celeste protagonizaron una tierna escena en la que la animadora sostuvo con cariño el rostro de la niña.

Instagram @millarayviera

También posaron en el exterior con abrigos en tonos neutros, un ambiente en el que Viera dio un tierno beso a la pequeña. En la publicación se pueden ver momentos espontáneos, como una selfie en un ascensor y una visita a una tienda de pinturas.

Lo cierto es que los seguidores de Millaray Viera quedaron encantados e, incluso, compararon las tomas con escenas de una película.

"¡Es tu miniatura!; "Preciositas, hermositas las dos"; "Son tan bellas tus hijas como tú. Tienes una linda familia"; "¡Qué ternura!!; "Celeste se roba las miradas"; "Se parece mucho a ti, tienen la misma mirada", escribieron.

La niña es la hermanita menor de Julieta, de 17 años, hija de Millaray y el vocalista de Los Bunkers, Álvaro López.

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