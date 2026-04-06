"Eres nuestra pequeña soberana": El emotivo mensaje de cumpleaños de Millaray Viera a su hija menor

06 abr. 2026 - 16:20 hrs.

Millaray Viera compartió una inspiradora dedicatoria de cumpleaños para la menor de sus dos hijas, donde confesó que no puede evitar llorar al escuchar la canción que sonaba cuando nació Celeste hace nueve años.

El "Tema de Amor" de la película "Cinema Paradiso", compuesto por Ennio Morricone, musicaliza el post de Instagram donde la actriz no solo recoge mágicos momentos de la niña, sino que además la describe con poéticas palabras.

La dedicatoria de cumpleaños de Millaray Viera a su hija Celeste

La publicación de Millaray Viera evidencia las grandes experiencias que ha vivido Celeste en sus cortos nueve años: paseos por Europa, juegos en la nieve y en la playa con su madre y su hermana Julieta, e incluso exploraciones submarinas.

"Eres una niña profundamente curiosa y muy sensible al mundo que te rodea. Me emociona ver cómo te entusiasmas con ideas gigantes y con cosas muy pequeñas con la misma intensidad. ¡Quieres inventar lo que aún no existe y te sientes capaz, porque lo eres!", escribió Millaray, orgullosa.

Instagram @millarayviera

"Verte crecer ha sido como mirar un cielo en todo su esplendor, que cada año muestra más y más estrellas, nuevos cuerpos CELESTES. Y que ya a los 9 es como un cielo de Atacama en una noche despejada. ¿Habrá algo más lindo de observar?", expresó la presentadora.

"Amas muy profundo y muy ruidoso. Es que no te gusta quedarte en la superficie de nada (...) Eres tan inteligente de tantas maneras y yo no puedo dejar de admirarte y aprender de ti", manifestó.

Viera resaltó la "necesidad infinita de dar y recibir amor" de su hija. "Nosotros sólo podemos complacerte, regalonearte, porque eres nuestra pequeña soberana, emperatriz, sultana y reina", admitió.

"Que sea un maravilloso y emocionante año para ti. Sigue brillando a tu manera tan original y auténtica. Y recuerda que los cuerpos celestes no se apuran y siempre encuentran su lugar en el universo", dijo finalmente, tras confesar que la pequeña se conmovió hasta las lágrimas al leer su mensaje.

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