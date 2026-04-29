"Me decían dedos de E.T.": Rosario Bravo se enorgullece al mostrar cambio tras dejar de comerse las uñas

29 abr. 2026 - 09:30 hrs.

Rosario Bravo sorprendió a sus seguidores, seguidoras y a José Miguel Viñuela tras mostrar cómo tenía las uñas antes de dejar el hábito de comérselas.

Precisamente, en el podcast "En El Ojo", que tiene con el ya mencionado José Miguel Viñuela, la enfermera miró a la cámara y con orgullo mostró cómo están sus uñas. "Estoy súper orgullosa porque me crecieron las uñas; yo me comí tantos años las uñas", dijo.

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Esto dejó sorprendido a Viñuela, quien no sabía de esta faceta de su amiga y quiso ahondar un poco más en esto.

Rosario Bravo y su orgullo

En concreto, Bravo comentó que "me comía el dedo entero hasta que me salía sangre, me sacaba los cueros, se me infectaba, me salía pus y mi mamá me metía el dedo en agua hirviendo, agüita de Alibour".

Dicho esto, comentó que "yo soñaba que me pedían matrimonio y cuando me metían el anillo, me decían: 'No, ya no, ya no quiero', porque me miraban las uñas".

"Hacía el esfuerzo y me iba a pintar las uñas para no comérmelas; así empecé a dejar de comérmelas, pero me alcanzaba para tenerlas unos pocos días pintadas...", afirmó, y agregó que en el colegio la molestaban y le decían que tenía dedos de E.T.

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