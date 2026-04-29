Lo mantuvieron en secreto: Camilo Zicavo y Daniela Pérez anuncian el nacimiento de su primer hijo juntos

29 abr. 2026 - 11:25 hrs.

A través de Instagram, el músico nacional Camilo Zicavo confirmó el nacimiento de su primer bebé con la actriz Daniela Pérez.

Zicavo se hizo conocido en Chile por ser integrante de las bandas Plumas y La Moral Distraída, donde cosechó bastantes éxitos a nivel nacional.

Sin embargo, gran parte de su popularidad en el mundo del espectáculo se debe a su larga relación con la cantante Denise Rosenthal, la que terminó a finales del 2024 después de haber estados incluso casados.

Nace bebé de Camilo Zicavo y Daniela Pérez

Tras el final de su matrimonio con Rosenthal, el cantante comenzó a ser vinculado con Daniela Pérez a mediados del 2025, lo que terminó siendo confirmado por ambos y, al tiempo, el embarazo de la joven.

Y es que fue este 28 de abril que la pareja reveló que su hijo, José Nicanor, había nacido el pasado 2 de marzo y habían decidido mantenerlo en privado solo para su familia y amigos.

"Algunas (fotos) desde el 2 de marzo. Se llama José Nicanor, pero le decimos pepe, pepino, pepinillo", escribió Daniela en una publicación colaborativa con Camilo, llenándose así de comentarios que los felicitaban por este gran paso de su familia.

Cabe recordar que este es el primer hijo de Daniela junto a Camilo, pero ella ya tenía un retoño de una relación previa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniela Gala Pérez Muñoz (@itapallita)

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