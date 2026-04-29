"Cuando yo era un cantante callejero...": Leo Rey sufre triste pérdida y dedica emotivo mensaje

29 abr. 2026 - 12:15 hrs.

Leo Rey realizó una triste publicación en la que aprovechó sus plataformas para despedir a uno de sus mejores amigos, Luis Claudio Maturana.

El músico nacional ha mencionado en más de una ocasión que su infancia y juventud no fueron las más fáciles, por lo que el apoyo de su círculo cercano fue una de las bases que lo mantuvieron firme y lo ayudaron a estar centrado.

Luis fue uno de esos amigos y su fallecimiento afectó de gran forma a Leo Rey, quien no dudó en despedirlo públicamente.

Leo Rey despide a querido amigo

"Con profundo dolor quiero despedir a uno de mis mejores amigos, el gran Luis Claudio Maturana", comentó Leo Rey, y agregó que "lo conocí el año 1994 en una carnicería de Limache, donde él amablemente siempre me recibió bien cuando en esos años yo era un cantante callejero; me afinaba la guitarra, me enseñó acordes, etc.".

En ese sentido, expresó que fue "un tremendo ser humano. Un gran talento musical y un gran escritor y libretista limachino".

"Gracias por todo lo que me enseñaste, amigo Luis Claudio; mi corazón te extrañará... vuela alto", cerró el artista chileno, recibiendo una serie de condolencias de sus seguidores.

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