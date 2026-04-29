La crisis de Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán tras dolorosas pérdidas de embarazos: "Decidimos darnos un tiempo"
La pérdida de dos embarazos entre los años 2025 y 2026 abrió una brecha entre Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán. La pareja atraviesa su primera separación luego de casi cinco años de romance, cuatro de ellos viviendo en la misma casa.
El bailarín brasileño confesó en Instagram la severa depresión que los afectó a ambos por sus frustrados deseos de ser padres. Luego, en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), confirmó que ya no viven juntos y habló sobre el futuro de su relación.
El distanciamiento de Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán
Bruno Zaretti afirma que la primera pérdida fue quizá más dolorosa, pues el embarazo estaba avanzado. "Mientras intentábamos sobrellevarlo, pocos meses después recibimos la noticia de la segunda pérdida", recordó.
"Hemos intentado de todo para superar el dolor, pero infelizmente nos topamos con una crisis", agregó el miembro de Axé Bahía. "Ese segundo golpe fue muy duro y creo que terminó impactando aún más nuestra relación", expresó.
El coreógrafo pide que se maneje este tema con discreción, pues "es muy pronto para confirmar cuál será el futuro de la relación".
"Confío en que podremos sobrellevar este momento difícil y, si así está destinado, continuar con la relación, pero ambos decidimos darnos un tiempo. De lo contrario, mantendremos siempre el cariño y la admiración mutuamente", admitió el artista.
"Nos hemos distanciado por todo lo que estamos viviendo. Sentimos que hoy cada uno necesita su espacio para procesar, pensar y ordenar distintas cosas. Eso no quita el cariño, el respeto ni el amor que nos tenemos", declaró Sofía, en una línea similar a Bruno.
