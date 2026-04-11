"Tuvimos dos pérdidas": Bruno Zaretti ahondó en delicada situación que vivió con su pareja Sofía Bascuñán

11 abr. 2026 - 11:05 hrs.

Bruno Zaretti sinceró una situación personal que vive con su pareja, luego de abrir una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram.

El bailarín fue consultado si está entre sus planes ser padre con Sofía Bascuñán. "Esta pregunta se repite mucho y sí, por supuesto que sí, es uno de mis mayores sueños ser papá", aseveró.

Sin embargo, el ex Axé Bahía reveló que este es un tema sensible, pues su novia tuvo dos pérdidas, las que decidieron vivir desde la intimidad.

Intagram de @bruno_zaretti

Muy difícil de enfrentar

"Infelizmente venimos saliendo junto a la Sofi de una depresión muy fuerte. Tuvimos dos pérdidas, una de ellas con el embarazo ya avanzado, algo que para nosotros fue muy doloroso, muy difícil de enfrentar", señaló en redes sociales.

"Fue algo que quisimos compartir en el momento solo con la familia, con los amigos cercanos; no dijimos mucho de los detalles", agregó.

En este sentido, apeló a su fe para afrontar las dificultades. "Sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y lo más importante es que ambos queremos ser papás y está bien. Yo estoy bien, así que cuando Dios quiera estamos listos".

Instagram de @bruno_zaretti

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