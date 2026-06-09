¿Un grave error? Clemente le entregará a Franco un dato de vital importancia en el capítulo 314 de EJDO

09 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 314 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) confió en Franco (Emilio Edwards) al punto de pedirle ayuda para protegerla de Luis Emilio (Alejandro Trejo) sin imaginar que fue el propio Barraza quien la secuestró.

Ahora, la periodista se enterará de la difícil situación en la que se encuentra Clemente (Pipo Gormaz) y querrá tenderle una mano a través del propio Franco.

La oferta de Franco

Los conectará por un llamado telefónico donde su nuevo protector se presentará. "Vanessa me contó, me puso al tanto de tu situación. Si te parece, puedo ayudarte a encontrar un lugar para que estés tranquilo mientras resuelves tu tema", dirá el encargado de seguridad.

El Jardín de Olivia / Mega

Con fe ciega en Vanessa, Walker aceptará el apoyo que le ofrecen, lo que podría convertirse en el peor error que cometa. "Mira, yo estoy en este momento en un motel aquí en Colina", mencionará.

¿Franco cambiará sus lealtades por amor o venderá a Clemente con su jefe?