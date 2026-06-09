"Estoy cumpliendo mi palabra": Luis Emilio hará su prometida visita a Diana en el capítulo 314 de EJDO

09 jun. 2026 - 19:00 hrs.

En el avance del capítulo 314 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) querrá ajustar cuentas con todas las personas que lo enviaron a la cárcel. Una de las primeras en su lista es Diana Guerrero (Nicole Espinoza) y precisamente con ella se encontrará tras su liberación.

Alguien tocará a la puerta de su casa y será el empresario, impecablemente vestido y con una sonrisa en la cara.

"Y usted qué está haciendo acá?", le preguntará la terapeuta con recelo. La última vez que se vieron, Luis Emilio hacía un trato con Samuel (Simón Beltrán) del que no tiene todos los detalles.

El Jardín de Olivia / Mega

"Cumpliendo mi palabra, Dianita querida, te lo dije; apenas saliera en libertad, vendrías visitarte. Aquí estoy, listo y dispuesto para ponernos al día y saldar todas las cuentas tenemos pendientes", responderá el empresario.

¿Qué plan tendrá en mente para atacar a Diana y su familia?