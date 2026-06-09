"Más de 20 millones": Pollo Castillo revela que sufrió embargo del dinero de sus cuentas por deuda del CAE

09 jun. 2026 - 20:10 hrs.

Una de las últimas polémicas estatales fue el retiro forzoso de dinero por parte de la Tesorería General de la República (TGR) a las personas deudoras del CAE.

Han sido varios los testimonios que han surgido durante los últimos días sobre personas a las que su cuenta les amaneció en cero, sin respuesta alguna.

Uno de estos afectados fue el influencer Pollo Castillo, quien en el programa "Al Borde" con Rodrigo Gallina en Once Stream, reveló lo que pasó con su dinero.

Pollo Castillo confiesa que la TGR lo embargó

"Ayer estaba trabajando en una cosita; la cosa es que llego y veo mi cuenta porque tenía que hacer un depósito, y me habían sacado todo de mi cuenta. De repente leo así y dice: "Embargo judicial", así estaba, embargo judicial", dijo en un comienzo.

Dicho esto, contó que se dio cuenta de que todo el dinero que había ahorrado durante varios años había desaparecido.

"Toda mi platita que había coleccionado, había juntado... Después tuve que llamar a un contador y en la noche cacho que toda la platita que yo tenía ahorrada en dólares, esperando que suba el dólar, también me la quitaron, así que pagué más de 20 millones", expresó, ante un Rodrigo Gallina que miraba anonadado.

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