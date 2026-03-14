Más de un millón de personas sintonizando: Detrás del Muro regresó a Mega con avasallador rating

14 mar. 2026 - 00:56 hrs.

Esta noche se concretó el regreso a las pantallas de Mega de Detrás del Muro.

El programa de humor comandado por Kike Morandé tuvo un estreno soñado con un dominio absoluto de la audiencia televisiva al promediar 1.028.051 personas por minuto de rating online entre las 22:16 y las 00:18, y un altísimo peak de 1.172.795 personas sintonizando simultáneamente.

De este modo, el programa triplicó a su más cercano competidor. En ese mismo horario TVN promedió 220.026 personas por minuto, CHV marcó 357.295 y Canal 13 obtuvo un promedio de 254.600 personas por minuto.

El exitoso regreso de Detrás del Muro

El capítulo estreno de Detrás del Muro comenzó con la presentación del elenco estable del programa, incluyendo el anuncio de los dos integrantes nuevos de la compañía: el actor Fernando Godoy y la comediante Rossy Rossy.

Mega

En medio de la introducción, el animador Kike Morandé se permitió la licencia de dedicar unas palabras sobre su regreso a la pantalla, que vio nacer el programa hace 25 años, además de referirse a algunos de los miembros históricos del programa y que ya no forman parte de él, y se mostró visiblemente emocionado.

"A la gente le gusta este tipo de humor que es impredecible y simpático; que no pasa a llevar a nadie. Estuvo muy bueno. La verdad es que estamos felices. Me emocioné porque pasa el tiempo. Ya tengo más de 70 y vengo de vuelta, entonces a uno le llegan estas cosas con más emoción que antes", comentó Morandé sobre el retorno a Mega.

El programa, además, tuvo sketches cómicos dedicados a la contingencia nacional, como el reciente cambio de mando, la nueva vida del presidente José Antonio Kast en La Moneda acompañado de La Chofi y una gran variedad de divertidos personajes. También se realizó un repaso por los momentos más destacados de la TV nacional con el gracioso zapping, y se vivió el estreno de una nueva sección llamada "La Conserjería".

Además, el programa contó con un transmisión digital liderada por Paulina Flores y Pancho Retamal que obtuvo más de 100 mil visitas durante su emisión en vivo.

Detrás del Muro, todos los viernes en vivo por Mega.

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