Florencia Araneda presenta su nuevo estilo de cabello: "Hailey vibes hair"

14 mar. 2026 - 14:00 hrs.

"Es el momento de un pequeño cambio", escribió Florencia Araneda en una historia de Instagram para presentar la renovación que decidió darle a su cabello.

La influencer asistió a un salón de belleza especializado en las técnicas de babylights y balayage para hacer unas sutiles modificaciones que le otorgaron un toque pulcro y minimalista a su melena.

El nuevo estilo de cabello de Florencia Araneda

Florencia Araneda modeló su renovada cabellera desde varios ángulos en un video publicado por el estudio de belleza encargado de la transformación, que describió el estilo como "Hailey vibes hair" en la descripción del post.

Instagram @floaraneda

Hasta hace poco la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza llevaba un tono de cabello más uniforme, con mechas rubias clásicas.

En la grabación se aprecia su nueva coloración de base castaño claro con dimensiones miel y doradas, con más brillo y un aspecto más natural.

Florencia no solo cambió de color, también dejó atrás su cabello liso convencional por un corte que da volumen desde la raíz. Las puntas se curvan hacia adentro o hacia afuera, dando movimiento y un sofisticado efecto de "secado de salón".

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