"Pura cultura popular": Neme desata su amor y admiración por Bad Bunny tras su presentación en el Super Bowl

09 feb. 2026 - 10:45 hrs.

La noche de este domingo se celebró el Super Bowl LX, donde se presentó el artista puertorriqueño Bad Bunny, quien se lució con un show lleno de simbolismos y mensajes en contra de la política antiinmigración del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

El cantante, que a principios de enero estuvo presente en Chile, se lució en el show de medio tiempo del Super Bowl, donde su principal mensaje fue que "lo único más fuerte que el odio es el amor".

Neme llena de elogios a Bad Bunny

Por lo mismo, José Antonio Neme en Mucho Gusto se refirió a Bad Bunny, a su discografía y a la música que ha estado realizando en el último tiempo, apuntando directamente contra los "haters" del artista puertorriqueño.

Mucho Gusto / MEGA

"De verdad, me gusta el 'Conejo Malo', porque además la generación nuestra, los de 30 o 40, quedamos fuera un poco de este segmento de música, y lo que está haciendo Bad Bunny, más allá de lo cultural, está convocando. Yo hasta hace un tiempo atrás no lo escuchaba", confesó Neme.

Enseguida, agregó que "lo conocía un poquito, pero ahora escuché el disco 'Debí tirar más fotos' y es un súper buen disco. Yo no estoy de acuerdo para nada con esa gente que cree que esto no es música, que no se puede decir ni poto porque los niños se ofenden".

"Esto es pura cultura popular, pura cultura latina, ya está, piel, un poquito de piel, papito", afirmó el animador de Mucho Gusto.

Todo sobre Mucho gusto