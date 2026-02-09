Lo dio todo: Roberto Saa vive experiencia extrema en el famoso "sacachucha" del Lago Rapel

09 feb. 2026 - 13:20 hrs.

Una de las mejores vacaciones de este verano están en el Lago Rapel, lugar al que llegó el periodista Roberto Saa para vivir la experiencia completa de los juegos y dinámicas que se realizan allí.

Desde el pequeño puerto del Lago Rapel, el reportero de Mucho Gusto se subió al popular "sacachucha", inflable al que se aferró lo más fuerte que pudo. Sin embargo, la velocidad de la moto de agua que lo trasladaba, sumado a un repentino movimiento, hizo que Saa cayera al lago y terminara completamente empapado.

Más adelante, el periodista declaró que "está súper bueno, la temperatura del agua está exquisita, está súper rico, muy agradable, súper rico".

Enseguida, Roberto se arriesgó aún más y decidió subirse al banano. "Estamos acá en la banana, la misma banana a la que te subiste tú", le dijo Saa a José Antonio Neme, quien hace unos veranos también fue parte de estas actividades.

Acompañado de un gran número de personas, Roberto comenzó a dar vueltas en el banano por el Lago Rapel, y aunque se veía firme y seguro, terminó cayendo en el agua luego que se dieran vuelta junto a los otros acompañantes.

