Llevan tres meses y se tatuó la inicial de ella: Roberto Saa encuentra a intensa pareja en el Lago Rapel

09 feb. 2026 - 10:10 hrs.

Durante la mañana de este lunes, el periodista Roberto Saa de Mucho Gusto se trasladó hasta el Lago Rapel, en la región de O'Higgins, para conocer a los turistas que están disfrutando de sus vacaciones en esta zona.

Y es que el Lago Rapel es uno de los destinos favoritos de las familias para disfrutar de sus días libres y pasar tiempos sin mayor preocupación más que divertirse y descansar.

Un romance intenso en Mucho Gusto

Fue así como Roberto se encontró con Benjamín, un joven que aseguró que había sido desafiado por su suegra a decir que amaba a su polola a través de la televisión.

Mucho Gusto / MEGA

"Antonia, te amo", dijo frente a las cámaras del matinal, y luego agregó que solo llevan tres meses, pero "es como si se conocieran toda la vida".

Asimismo, declaró que aunque llevan solo tres meses se hizo un tatuaje en honor a ella: su inicial en el pecho. "La A de Antonia", comentó Saa, y le afirmó que en caso de que terminaran necesitaba un plan B, a lo que él joven respondió que al ser de Colo-Colo se podía leer como la "A" de Albo.

"Desde que nos conocemos tuvimos una conexión estupenda, yo tenía una prima que estudiaba con ella en Valparaíso y mi prima un día la llevó pal' departamento y ahí conectamos, de una", afirmó.

Más adelante, Antonia llegó hasta el móvil y, entre risas, dijo que todo esto del tatuaje y la televisión le parecía "muy loco".

Todo sobre Mucho gusto