Llevan tres meses y se tatuó la inicial de ella: Roberto Saa encuentra a intensa pareja en el Lago Rapel
Durante la mañana de este lunes, el periodista Roberto Saa de Mucho Gusto se trasladó hasta el Lago Rapel, en la región de O'Higgins, para conocer a los turistas que están disfrutando de sus vacaciones en esta zona.
Y es que el Lago Rapel es uno de los destinos favoritos de las familias para disfrutar de sus días libres y pasar tiempos sin mayor preocupación más que divertirse y descansar.
Un romance intenso en Mucho Gusto
Fue así como Roberto se encontró con Benjamín, un joven que aseguró que había sido desafiado por su suegra a decir que amaba a su polola a través de la televisión.
"Antonia, te amo", dijo frente a las cámaras del matinal, y luego agregó que solo llevan tres meses, pero "es como si se conocieran toda la vida".
Asimismo, declaró que aunque llevan solo tres meses se hizo un tatuaje en honor a ella: su inicial en el pecho. "La A de Antonia", comentó Saa, y le afirmó que en caso de que terminaran necesitaba un plan B, a lo que él joven respondió que al ser de Colo-Colo se podía leer como la "A" de Albo.Ir a la siguiente nota
"Desde que nos conocemos tuvimos una conexión estupenda, yo tenía una prima que estudiaba con ella en Valparaíso y mi prima un día la llevó pal' departamento y ahí conectamos, de una", afirmó.
Más adelante, Antonia llegó hasta el móvil y, entre risas, dijo que todo esto del tatuaje y la televisión le parecía "muy loco".
Leer más de