¿Cómo estará el Día de los Enamorados? Este es el prónostico del tiempo para esta semana en Santiago

09 feb. 2026 - 09:57 hrs.

La Región Metropolitana tuvo este verano unas semanas bastante inestables con días de lluvia y frío, sin embargo, eso parece quedar atrás, ya que se anuncia que esta semana seguirá presente el calor de los últimos días.

En el Mucho Gusto, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico del tiempo para el Gran Santiago y mencionó que las temperaturas se mantendrán esta semana.

Y es que el sábado pasado, en la Región Metropolitana se alcanzó una máxima de 35 °C, siendo una de las temperaturas más altas de las últimas semanas.

Mucho Gusto / MEGA

Una semana calurosa en la capital

"Hoy (lunes) 30 °C, luego de los 35 °C que tuvimos el sábado, 32 °C ayer (domingo), estos 30 °C parecen muy agradables y están dentro del promedio para febrero", expresó Sepúlveda

Enseguida, agregó que "mañana (martes) recibiríamos la inyección de aire fresco desde el litoral hacia los valles de la Región Metropolitana", por lo que tendríamos un martes con 29 °C.

Sin embargo, eso se acabaría el martes, ya que el miércoles y jueves se alcanzaría 31 °C, mientras que el viernes y el sábado 14 de febrero, en el Día de San Valentín, el termómetro marcaría 32 °C.

"Vamos a sacar así la primera quincena del segundo mes del año con una temperatura que, poco a poco, va en ascenso, pero que al menos hoy y mañana se mantiene en los rangos esperables para febrero", cerró Sepúlveda.

