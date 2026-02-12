"Por mi integridad física y mental": Yamila Reyna rompe el silencio sobre su complejo quiebre con Américo

12 feb. 2026 - 17:05 hrs.

Este jueves, Yamila Reyna se refirió por primera vez a su quiebre amoroso con Américo, en medio de la denuncia por un supuesto episodio de violencia ocurrido tras el Festival Oro Verde en Empedrado.

Según reportó Mucho Gusto, la polémica surgió luego de que se informara que la entonces pareja habría protagonizado una fuerte discusión en un hostal, la cual posteriormente se habría trasladado a una bencinera en el trayecto hacia Santiago.

En ese contexto, se indicó que el cantante presuntamente habría agredido a Reyna, además de insultarla y romper su teléfono celular.

Los dichos de Yamila Reyna respecto a su ruptura con Américo

En medio de la exposición mediática, Yamila utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje breve pero contundente. Sin aludir directamente a los hechos denunciados, confirmó el término de la relación y explicó su decisión.

"Lo único que diré sobre todo lo que está circulando es lo siguiente: Por mi integridad física, mental y emocional decidí priorizarme. Separarse amando es un paso muy doloroso y espero que respeten este momento. Muchas veces ser valiente significa tomar decisiones que duelen pero que son necesarias para sanar y crecer", señaló.

Instagram

Asimismo, la actriz realizó un llamado explícito a los medios de comunicación: "A los medios les pido que no insistan, no haré declaraciones al respecto hoy y nunca", cerró.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

