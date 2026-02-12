Tras compleja situación con Américo: Detallan razones de Yamila Reyna para suspender sus shows
La actriz y comediante Yamila Reyna comunicó que suspendió sus presentaciones más próximas en medio de días marcados por la exposición mediática y especulaciones por su relación.
Luego de los polémicos rumores sobre su quiebre con el cantante Américo, la argentina, a través de sus redes sociales, informó que cancelaba tres de sus shows por "motivos personales".
Ir a la siguiente nota
Las razones de suspensión de shows de Yamila Reyna
La productora general de Productora Femme, Tammy Valenzuela, que maneja la agenda de la artista, comentó a LUN el porqué de esta medida: "Más que ser productores, somos familia, equipo, amigos... Primero está el resguardo emocional de ella, luego lo demás".
Yamila Reyna tiene más shows programados para el sur de nuestro país a fines de mes, pero en conjunto con su productora irán evaluando la situación que la comediante está atravesando para tomar decisiones sobre la realización de dichos eventos.