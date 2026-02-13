"Del 2003 al 2026": El inesperado recuerdo que revivió Daniel Valenzuela junto a María José Quintanilla

13 feb. 2026 - 16:30 hrs.

Dale Play Verano está siendo todo un éxito con la conducción de María José Quintanilla, y con Daniel Valenzuela como capitán de uno de los equipos.

Por lo mismo, Valenzuela decidió ocupar sus redes sociales para demostrar cómo es el paso del tiempo en la televisión, y es que esta no es la primera vez que comparte junto a la cantante frente a las pantallas.

Muchos quedaron sorprendidos por el recuerdo que sacó el animador, que se remonta al ya lejano 2003, hace más de 20 años.

El inesperado recuerdo de Daniel Valenzuela

"Así saltamos del 2003 al 2026", dijo en un comienzo Valenzuela, para dejar en claro que es un extenso período de 23 años.

"En la foto 1 entrevistando y admirando la tremenda artista que nacía, en la foto 2 disfrutando del trabajo juntos y admirando la tremenda artista en la que se convirtió mi querida @mjqoficial. Que siga el éxito genia. ¡Pura cosa buena!", afirmó el capitán de Dale Play.

Como era de esperar, varios seguidores de Valenzuela reaccionaron positivamente a la publicación y notando que el paso del tiempo es tan rápido que es casi imperceptible.

Por su parte, famosos como Tita Ureta, Leo Rey y Carla Jara se manifestaron en la caja de comentarios, impresionados por este recuerdo.

